«الداخلية»: ضبط 15 قضية مخدرات في حملات بأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 04:38 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة بعدد من المحافظات، حيث واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن أسوان ودمياط، توجيه حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات، وفقا لبيان وزارة الداخلية اليوم، عما يلي:

مديرية أمن أسوان:

ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة، بحوزة 17 متهمًا (بينهم اثنين لهم معلومات جنائية)، حيث تم ضبط:

أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش

أكثر من 5 كجم من مخدر البانجو

كميات من مخدرات: الهيروين، الشابو، البودر، وعدد من الأقراص المخدرة

ضبط 7 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت:

بندقية آلية

3 بنادق خرطوش

3 فرد محلي

2 خزينة آلية وعدد من الطلقات

تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط:

أكثر من 7 كجم من الحشيش

15 كجم من البانجو

أكثر من 12 كجم من الهيدرو

كمية من مخدر الهيروين

ضبط قطعتين سلاح ناري (فرد محلي) وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن والاستقرار.