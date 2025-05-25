نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أطباء الأسنان" تعلن تفاصيل أزمة أطباء ماجستير الاستعاضة الثابتة والمتحركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، عن متابعتها للأزمة الكبيرة التي يواجهها أطباء ماجستير الاستعاضة الثابتة والمتحركة من المصريين والإخوة العرب خريجي الجامعات المصرية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الأزمة تشمل الأطباء الدارسين حاليًا وفق اللوائح القديمة، أو الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصص الاستعاضة الثابتة أو المتحركة من الجامعات المصرية.

وأشارت النقابة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى تعدد المسميات واختلافها، إلى جانب اختلاف اللوائح التعليمية، والمناهج الدراسية، والتدريب العملي، وعدد سنوات الدراسة، وعدم توحيد هذه العناصر وتعميمها بين الجامعات المصرية، فضلًا عن غياب المعيارية، وهو ما يؤثر سلبًا على الاعتراف بالشهادات المصرية التخصصية في هذين المجالين إقليميًا ودوليًا، رغم كونهما فرعين من أصل واحد هو الاستعاضة السنية.

وأكدت النقابة أن هذه الأزمة تسببت في ضياع العديد من فرص العمل بالخارج لخريجي الدراسات العليا في التخصصين من أطباء الأسنان المصريين والعرب.

وناشدت النقابة العامة الجامعات المصرية بضرورة وضع خطة زمنية طارئة، واتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة، حفاظًا على سمعة التعليم الطبي والبحث العلمي، ومستقبل الأطباء الخريجين في مصر والوطن العربي.