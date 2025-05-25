القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق " 6 أكتوبر الحلمية " بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها، إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية " وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل من منتزهات ومسطحات خضراء وحدائق وكافة المنشآت والخدمات مع مراعاة

كافة مظاهر التناسق الجمالى والإبداعى بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء.



وخلال مراسم الإفتتاح أكد اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية بما يمكنها من توفير كافة الخدمات المقدمة للزائرين ويعزز

من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الإفتتاح اللواء أ ح إيهاب لطفى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.