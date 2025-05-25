نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعلن أسماء أوائل مسابقة «تحدي القراءة العربي» في موسمها التاسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حفلًا مهيبًا للإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة «تحدي القراءة العربي» للموسم التاسع، وذلك بحضور الدكتور /محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود/فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته التربوية، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.

جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

- المركز الأول:محمد أحمد الحسانين (منطقة الدقهلية الأزهرية).

- المركز الثاني:شهد وائل محمد (منطقة الدقهلية الأزهرية).

- المركز الثالث: رحمة محمد عبد الفتاح بكر (منطقة الغربية الأزهرية).

- المركز الرابع: منصور ماجد منصور (منطقة الوادي الجديد الأزهرية).

- المركز الخامس: كنزي محمود عبد الجواد إبراهيم(منطقة القاهرة الأزهرية).

- المركز السادس: هنا وحيد علي (منطقة الفيوم الأزهرية).

- المركز السابع: مريم إبراهيم عبد العزيز (منطقة القليوبية الأزهرية).

- المركز الثامن:نور الله خالد عبد العظيم (منطقة بني سويف الأزهرية).

- المركز التاسع:أحمد عبد العال أحمد (منطقة الجيزة الأزهرية).

- المركز العاشر: رويدا محمد أحمد (منطقة الإسماعيلية الأزهرية).

وشهد الموسم التاسع لمسابقة تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية من طلاب الأزهر الشريف تجاوزت المليوني طالب وطالبة من 9،700 معهد أزهري، بإشراف 8،050 مشرفًا تربويًا، كما شارك في المسابقة 2،500 طالب من ذوي الهمم.

وتم تكريم الفائزين في حفل مهيب، من قِبَل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى جانب الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وهنأ الدكتور الضويني الطلاب الفائزين وجميع الطلاب المشاركين في التحدي، مؤكدًا أن الجميع فائز في هذه المسابقة، لأن المكسب الحقيقي هو ما حصلوه من معرفة وثقافة خلال رحلتهم مع الكتاب، مؤكدا أن مشاركة طلاب الأزهر في هذه المسابقة تأتي في إطار رؤية الأزهر المنفتحة، وإيمانه العميق بأهمية دمج أبنائه في المبادرات الكبرى التي تنمي فيهم روح التنافس، وتغرس فيهم القيم التربوية والدينية والإنسانية النبيلة،

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي أن "هذا الإنجاز يعكس رؤية مؤسسة الأزهر الشريف في تعزيز القراءة وتمكين جميع فئات المجتمع، بما فيهم ذوو الهمم، ليكونوا شركاء في التنمية المعرفية"، معتبرًا مشاركته في تتويج أبطال التحدي شرفًا، ومشيدًا بالمستوى المشرف لطلاب الأزهر.

فيما وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكل الشركاء والداعمين لمبادرات تحدي القراءة العربي، مثمنًا دورهم الفاعل وجهودهم الطيبة في إنجاح هذه المبادرة، التي أثمرت عن جيل قارئ، واعٍ، ومتمكن من أدوات العصر

يُذكر أن «تحدي القراءة العربي» إحدى أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى ترسيخ حب القراءة لدى الشباب العربي وتنمية مهارات التحليل لديهم. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركة أكثر من مليوني طالب أزهري من مختلف المناطق الأزهرية في تنافسٍ ثريٍّ بالمعرفة والإبداع.