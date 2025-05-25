نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي.. وملتزمون بتسريع الحفر في البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، / جون أرديل، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، وذلك لمتابعة موقف عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة في مصر، وخاصة في البحر المتوسط.

جاء ذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر"، وعدد من مسئولي الشركة.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية وتقدير لدور الشركة



في مستهل اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن شركة "إكسون موبيل" تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، معربًا عن تقديره لأنشطة الشركة في قطاعي البترول والغاز. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة تطورات مناطق الامتياز، خاصة في البحر المتوسط، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية.

وأضاف رئيس الوزراء: "كلي ثقة في استمرار التعاون المثمر مع إكسون موبيل كشريك مهم محل ثقة من جانبنا"، مشيرًا إلى متابعته المستمرة مع وزير البترول لموقف مشروعات الشركة الجارية في السوق المصرية.

عرض لموقف الامتيازات البحرية وخطط الحفر المستقبلية



من جانبه، قدّم جون أرديل، نائب رئيس "إكسون موبيل" لشئون الاستكشاف، عرضًا مفصلًا حول موقف منطقتي الامتياز في البحر المتوسط، وهما "كايرو" و"مصري"، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال المسح السيزمي وجاهزية الشركة لبدء مرحلة الحفر باستخدام تقنيات حديثة. وأكد أن الشركة تسرّع وتيرة العمل لإنجاز عمليات الحفر في المنطقتين، معربًا عن تطلعهم لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.

فرص استثمارية واعدة ودعم حكومي مستمر



بدوره، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى أن قطاع البترول المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن "إكسون موبيل" تُعد من أهم الشركاء الدوليين في هذا القطاع.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لشركة "إكسون موبيل" لتسريع وتيرة الحفر في منطقتي "كايرو" و"مصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، ووجه بتيسير الإجراءات الخاصة بها.

كما طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة إعداد برنامج عمل يتضمن خطة زمنية واضحة لبدء الإنتاج، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص واللوجستيات المرتبطة بمناطق الامتياز.