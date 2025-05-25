نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس "إكسون موبيل" لبحث مشروعات الاستكشاف في مصر.. دعم حكومي كامل لتسريع وتيرة الحفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، جون أرديل، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، وذلك لبحث موقف عددٍ من مناطق الامتياز التابعة للشركة في مصر، واستعراض فرص التعاون المستقبلي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة "إكسون موبيل مصر"، وعددٍ من مسؤولي الشركة.

مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي لمصر

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن شركة "إكسون موبيل" تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، معربًا عن تقديره لأنشطة الشركة في قطاع البترول والغاز بالسوق المصرية.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بحث موقف مناطق الامتياز الخاصة بالشركة، خاصةً في البحر المتوسط، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلي.

وأضاف مدبولي قائلًا: "كلي ثقة في استمرار التعاون المثمر مع "إكسون موبيل" كشريك مهم محل ثقة من جانبنا"،

مشيرًا إلى متابعته المستمرة مع وزير البترول لموقف مشروعات الشركة في مصر وخطط تنفيذها.

استعراض مشروعات الامتياز في البحر المتوسط

من جانبه، استعرض جون أرديل، نائب رئيس "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، برنامج العمل في منطقتي امتياز الغاز الطبيعي التابعتين للشركة في البحر المتوسط، وهما منطقتا "كايرو" و"مصري". وأكد أن الشركة تستخدم تقنيات حديثة في أعمال الحفر، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بعد استكمال المسح السيزمي في إطار أعمال الاستكشاف بالمنطقتين.

وأشار "أرديل" إلى أن الشركة تسابق الزمن لإنجاز أعمال الحفر، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاكتشافات في السوق المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

دعم حكومي كامل لتسريع وتيرة الحفر

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري، خاصةً في مجالات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول، مؤكدًا أن "إكسون موبيل" من أهم الشركاء الأجانب في القطاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم والحوافز لشركة "إكسون موبيل"، بما يساهم في تسريع وتيرة أعمال الحفر في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري". وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، ويوجّه دومًا بتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.

كما طلب مدبولي من مسؤولي الشركة تقديم برنامج عمل واضح يتضمن خطة زمنية محددة لبدء الإنتاج من منطقتي الامتياز، مع توجيه الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات والتراخيص واللوجستيات المتعلقة بهذين المشروعين الاستراتيجيين.