«الداخلية»: شرطة المرور تضبط 53258 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة مخالفة مرورية متنوعة)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 03:36 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية على الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 53258 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاحد، إنه «تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم».

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، عن ضبط 53258 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ما يلي:

- 41484 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

- 702 مخالفة سير دون تراخيص.

- 22 مخالفة دراجة نارية.

- 598 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.