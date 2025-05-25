صاروخ يمني يشعل صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة ويوقف حركة الطيران في مطار بن جوريون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 03:36 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حركة الطيران في مطار بن غوريون توقفت مؤقتًا اليوم، عقب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الحادث يأتي في ظل محاولات إسرائيلية مستمرة لإقناع شركات الطيران العالمية بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى تل أبيب، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والعطل الصيفية.

وأضافت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن بعض الشركات الكبرى كانت قد قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى منتصف أغسطس المقبل، بعد تهديدات سابقة من جماعة الحوثي، التي تعهدت بفرض حظر جوي على إسرائيل حتى توقف الحرب في غزة، ورغم تطمينات الحكومة الإسرائيلية، فإن الهواجس الأمنية حالت دون استئناف الطيران بشكل طبيعي، خاصة بعد سقوط صاروخ سابق أحدث حفرة بعمق يزيد عن 24 مترًا داخل مطار بن غوريون.

وأوضحت أن الصاروخ الذي أطلق اليوم لم يكن موجهًا إلى تل أبيب، بل صوب مناطق الجنوب، حيث دوت صفارات الإنذار في الخليل وبئر السبع ومحيط القدس وصحراء النقب، وتُرجح التقديرات أن الهدف كان قاعدة "نيفاتيم" العسكرية، التي سبق أن استُهدفت مرات عدة في ردود إيرانية وهجمات باليستية، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات احترازية بوقف حركة الملاحة الجوية.

وتابعت أن جيش الاحتلال أعلن لاحقًا اعتراض الصاروخ عبر منظومة الدفاع الجوي، دون تحديد مكان سقوطه أو تفاصيل إضافية، وبعد نحو 15 دقيقة من البيان العسكري، استؤنفت رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، وتبقى الأوضاع مرهونة بأي تصعيد جديد في ظل استمرار التهديدات التي تفرضها جبهات الدعم الخارجي للقضية الفلسطينية.