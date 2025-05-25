ضبط تشكيل عصابى فى المنيا تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 03:36 مساءً - فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 عناصر إجرامية مقيمين بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وكذا إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.