ضبط المتهم بالسير عكس الاتجاه فى مدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 03:36 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة. يأتي هذا في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه وتجاوز السرعة المقررة، بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.