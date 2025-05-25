نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1446 هجريًا.

تطبيق القرار وفقًا للضوابط القانونية

وأكدت مصادر مطلعة أن تطبيق القرار يتم وفقًا لضوابط محددة تضمن استفادة الفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط العفو، مع مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وتوافر المعايير الإنسانية والعدلية.

خطوات لاحقة لتنفيذ القرار

من المقرر أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة الحالات المستوفاة لشروط العفو، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون، بما يسهم في تحقيق البعد الإنساني والاجتماعي للقرار.