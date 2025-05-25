نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة لتفعيل دور البورصة السلعية المصرية، باعتبارها أداة فعالة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، فضلًا عن دعم القطاعين الزراعي والصناعي في مصر.

أهداف البورصة السلعية ودورها في ضبط الأسواق

أوضح الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع وفقًا لآليات العرض والطلب، بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، ويسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأكد حمزة أن البورصة السلعية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، لما لها من دور حيوي في تحقيق التوازن السعري في السوق، من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية، وإجراءات تنفيذية، ورقابة صارمة على التداول.

دعم صغار المنتجين والمزارعين

وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تلعب دورًا هامًا في دعم صغار المنتجين والمزارعين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وتوفيره لجميع المتعاملين بأسعار عادلة، بما يعزز قدرتهم التنافسية، ويرفع من قيمة منتجاتهم، ويزيد من دخولهم.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة لضم الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، وتقليل سلاسل الإمداد الطويلة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

آلية التسجيل وتوسيع نطاق السلع المتداولة

أكد حمزة أن التسجيل في البورصة السلعية متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: www.EMX.com.eg، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأشار إلى أن البورصة بدأت في تداول عدد من السلع منذ عام 2022، من بينها: القمح، السكر، والذرة الصفراء، فيما يجري حاليًا تداول سلعة "الردة"، مع خطط لتوسيع المنصة لتشمل المزيد من السلع الأساسية، مستفيدة من التجارب الدولية وأطر تشريعية واضحة تستهدف تحقيق استدامة توافر السلع.

شفافية الأسعار وضمان جودة السلع

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين، وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة للجودة، ما يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز الشفافية في تسعير السلع عبر نظام العرض والطلب.