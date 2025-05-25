نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار أحد رعاة استضافة مصر لعروض "Disney ON Ice" بإستاد القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية عروض "ديزني على الجليد" (Disney ON Ice) التي تستضيفها مصر، حاليًا، وتنظمها شركة “Dino Activations"، الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر، بالتعاون مع الشركة العالمية الرائدة في الترفية "Feld Entertainment، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر بالقاهرة، والتي سوف تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلى أن استضافة مصر لعروض "ديزني على الجليد" يؤكد على مكانة مصر كوجهة سياحة قادرة على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، وهو ما يتفق مع رؤية واستراتيجية الوزارة لتعزيز وإبراز تنوع المنتجات السياحية بالمقصد المصري والتي من بينها منتج السياحة الترفيهية وسياحة الحوافز والمؤتمرات.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات لا تسهم فقط في تنشيط الحركة السياحية، بل تفتح آفاقًا جديدة للترويج لمصر كوجهة سياحية متنوعة وغنية، قادرة على الجمع بين الحضارة العريقة والأنشطة الترفيهية الحديثة التي تجذب مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، سواء من الزائرين المصريين أو السائحين.

وأكد السيد الوزير على دعم الوزارة الدائم لمثل هذه الفعاليات، لما لها من مردود اقتصادي وثقافي وسياحي ملموس، كما تساهم في تقديم صورة إيجابية عن مصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة ومضيافة ومواكبة لمتطلبات السوق السياحي العالمي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الوزارة لعروض "ديزني على الجليد" يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لمنتج السياحة الترفيهية كأحد المنتجات السياحية بمصر وتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كمركز إقليمي وعالمي للترفية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه العروض تُعد من أبرز فعاليات الترفيه العائلية على مستوى العالم، وتحظى بجماهيرية واسعة وإقبال كبير في مختلف الدول، مما يجعل استضافتها في مصر خطوة نوعية تساهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز التجارب الثقافية والعائلية المقدمة للمصريين والسائحين.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم زيارة للفرق المشاركة في العروض إلى منطقة أهرامات الجيزة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من نوعها بهذه المنطقة الأثرية التي تعد أيقونة السياحة المصرية.

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