وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 01:33 مساءً -

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التنموية المتنوعة، التى تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهاز المركزي للتعمير .

وقال المهندس شريف الشربيني إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحاً أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.

واستعرض الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.

ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع باستمرار التنسيق مع المحافظة لدراسة كافة الاحتياجات من مشروعات سكنية وكذا موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات رى المسطحات الخضراء، وضغط الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها سواء مشروعات طرق او مشروعات إنشائية ولا سيما مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين للانتهاء منها في التوقيت المحدد لكل مشروع.