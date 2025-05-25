نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: ذروة الموجة الحارة غدًا.. ودرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة في الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام، مؤكدة أن ذروتها ستصل غدًا الإثنين الموافق 26 مايو 2025، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما تصل إلى 43 درجة مئوية في مناطق جنوب الصعيد، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويستلزم اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال.

طقس شديد الحرارة اليوم وتحذيرات من الرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الأحد 25 مايو 2025 يشهد طقسًا شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة من أقصى الغرب وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المحافظات والمدن الرئيسية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

مرسى مطروح: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

قنا: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

الأرصاد تُحذر: تجنبوا التعرض المباشر للشمس

جددت هيئة الأرصاد تحذيراتها للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والتي تمتد من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتناول كميات كافية من المياه لتجنب التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية لتوقعات الطقس عبر منصاتها الرسمية، خاصة مع استمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.