نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بمنطقة المصرف ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة المصرف بحي بولاق الدكرور.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو ١٥٠ طنًا من المخلفات والقمامةج بالإضافة إلى طلاء البلدورات وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت لودر و٤ سيارات نصف نقل بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.

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