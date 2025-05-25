نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم أكبر ملتقى توظيفي بمدينة العياط لتوفير فرص عمل مجزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بقيادة علاء ابو زيد رئيس الجهاز، أكبر ملتقى توظيفي بمركز ومدينة العياط، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 مايو 2025.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة، وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبناء على توجيهات إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

يقام الملتقى التوظيفي بالتعاون مع جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وبمشاركة عدد من كبرى الشركات الخاصة التي تقدم فرص عمل متنوعة في مختلف التخصصات، مما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق التنمية المجتمعية.

ويأتي تنظيم الملتقى تحت إشراف المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، الذي أكد على أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم داخل نطاق المحافظة.

ودعى جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، جميع الراغبين في العمل من أبناء مركز ومدينة العياط، والمراكز المجاورة إلى الحضور والمشاركة للاستفادة من الفرص المتاحة.