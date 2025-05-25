منذ قليل .. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة بعد التعادل مع صن داونز فى بريتوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:39 صباحاً - عادت إلى القاهرة قبل قليل بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز بتعادل مهم من جنوب أفريقيا بهدف أمام صن داونز في اللقاء الذي جرى باستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا قبل مواجهة الإياب، المقرر لها الأول من يونيو باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.ورغم طول رحلة الفريق من بريتوريا ثم إلى جوهانسبرج وصولا إلى القاهرة وتخللها ترانزيت لمدة 3 ساعات في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود والتأخر في الإقلاع والتي استغرقت قرابة 15 ساعة كاملة، إلا أن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفض منح اللاعبين راحة وقرر التدريب في السابعة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سيراميكا والتي ترفض رابطة الأندية تأجيلها مراعاة لظروف الفريق الذي يلعب باسم مصر في النهائي القاري.