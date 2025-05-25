التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:39 صباحاً -

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية تمهيدا لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ- 2025 م، حيث تشهد صالات السفر بمختلف المطارات المصرية أجواء من التنظيم والهدوء وسط دعم كامل من بعثة حج الجمعيات الأهلية لتيسير إجراءات السفر وتقديم كل سبل الراحة للحجاج خاصة كبار السن.

وأعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم الغامرة بتحقيق حلم العمر، مشيدين بحسن التنظيم والدعم وتوافر كافة التسهيلات منذ لحظة اختيارهم وحتى موعد السفر، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية حجاج الجمعيات الأهلية وضمان أداء المناسك في أفضل ظروف ممكنة.

ويغادر غدا الأثنين الموافق 26 مايو 553 حاجا من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار الأقصر متجهين إلى مطار جدة مباشرة، وفي نفس التوقيت يغادر 331 حاجا من المؤسسة المركزية ومحافظة المنيا متجهين إلى مطار جدة من مطار القاهرة مباشرة.

وشهد أمس السبت الموافق 24 مايو مغادرة حجاج الجمعيات متجهين إلى المدينة المنورة ليكون عدد الحجاج من محافظة البحيرة نحو ٤١٤ حاجا، بينما عدد الحجاج من محافظة الإسكندرية يصل عددهم نحو ١٣٨ حاج ووصل عدد حجاج محافظة مرسى مطروح نحو ٣٦٨ ليكون اجمالي حجاج الجمعيات الاهلية الذي غادروا السبت من القاهرة إلى المدينة ٩٢٠ حاجا.

وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

ويستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، ويتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوى، وتم تسكينهم، ثم يتوجهون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وكذلك لنقلهم إلى مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المتعاقد عليها وفق المستوى المحدد لكل حاج.

هذا وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التفويج بصفة مستمرة والاطمئنان على وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وتوافر كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.