باستثمارات 30 مليونا.. افتتاح خط الإنتاج الثاني لمصنع الصناعات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 11:39 صباحاً -

في ختام جولته بصعيد مصر لتفقد مشروعات النقل والصناعة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج لمتابعةَ أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية.

وقد استهل الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدان (خصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطةً صناعيةً متنوِّعةً، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن الموقف الحالي لأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% في شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، والاتصالات، وكما تم الانتهاء من أعمال الموزعات الرئيسية والربط على المحولات، فضلًا عن اكتمال شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، موجهاً بسرعة استكمال مشروعات البنية التحتية، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بحلول اغسطس 2025، حيث سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية شاغرة ومكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 يونيو المقبل، كما تفقد الوزير محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة، التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بها 80% وتُنفذها شركة حسن علام للإنشاءات بسعة تشغيلية للمحطة21,800 م³/يوم.

ثم توجه الوزير لزيارة مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه ويعمل به نحو 90 فرد، وقد تفقد الوزير خط الانتاج الاول الذي ينتج حوالي 25 طن يومياً، وافتتح الوزير خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة انتاجية 20 طن يومياً من منتجات البسكويت، كما وضع الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3 آلاف متر لانتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه.

ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بغرب جرجا والتي تقع على مساحة اجمالية تقدر بنحو 1069 فدان، حيث اطَّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا وتضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة وصناعات الغزل والنسيج، كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا والجاري ترفيقها، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة، أشار إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، حيث أكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول شهر أغسطس 2025، حيث سيتم طرح18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل.

وخلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بافتتاح مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في انتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام علي مساحة 5 الاف متر باجمالي استثمارات 5 مليون دولار.

حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس وليد رضوان رئيس شركة الرضوان الدولي للصناعات الهندسية حول مراحل التصنيع، حيث يتم انتاج كباسات بقدرة من 1/10 الي ¾ حصان بنسبة مكون محلي تصل 40% وجاري العمل علي زيادتها لتصل الي 70% مضيفا انه جاري استصدار الرخص الخاصة بانتاج المحرك الكهربائي الخاص بكباس التبريد بنسبة مكون محلي 70%، كما افاد رئيس المجموعة ان هذا المصنع هو الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا من حيث انتاج الكباسات التبريد ومستهدف طرح منتجاته بالسوق المحلي والتصدير لدول تركيا والسعودية والكويت والامارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا، كما تفقد الوزير خطوط التصنيع والانتاج والتجميع ومراحل الاختبار والتعبئة والتغليف المعمل المركزي الذي يتم فيه اختار الكباس بشكل كامل.