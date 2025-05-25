نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة الدولي يدعم تجربة المسافرين بـ25 جهازًا لإنهاء إجراءات السفر الذاتي بمباني الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير خدمات السفر وتسهيل الإجراءات للمسافرين، أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن توفير 25 جهازًا حديثًا لإنهاء إجراءات السفر الذاتي (SELF CHECK IN) بمباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطتها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربتهم داخل المطار.

توزيع أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي بمباني الركاب

أوضحت الشركة أن الأجهزة الجديدة تم توزيعها على النحو التالي:

9 أجهزة بمبنى الركاب رقم 2.

16 جهازًا بمبنى الركاب رقم 3.

ويأتي هذا التوزيع لتلبية احتياجات المسافرين في كلا المبنيين، وتوفير تجربة سفر سلسة تساهم في تقليل الزحام داخل صالات السفر، والحد من التعاملات المباشرة مع موظفي المطار، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال تطوير المطارات وخدمات المسافرين.

مزايا أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي

تُمكّن أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي الركاب من إتمام كافة خطوات تسجيل بيانات السفر الخاصة بهم بسهولة وسرعة، وتشمل هذه الخطوات:

تسجيل البيانات وإدخال تفاصيل الحجز.

مسح جواز السفر ضوئيًا باستخدام تقنية حديثة.

اختيار المقعد المفضل على متن الرحلة.

طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مباشرة.

وتساهم هذه الأجهزة في تفادي التكدس داخل صالات السفر وتقليل أوقات الانتظار، كما تعزز من سهولة الإجراءات وتوفر للمسافرين تجربة سفر مريحة وآمنة.

لوحات إرشادية رقمية لتسهيل الوصول للأجهزة

ضمن جهودها لتحسين تجربة المسافرين، قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتزويد صالتي السفر بمبنيي الركاب 2 و3 بـلوحات ديجيتال إرشادية حديثة، توضح أماكن تواجد أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتي، وذلك لمساعدة الركاب على الوصول إلى هذه الأجهزة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى مساعدة إضافية.