نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتقدم للمركز 65 عالميًا في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث له، عن تقدم مصر في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2025، الصادر عن منصة "StartupBlink" البحثية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز 65 عالميًا من بين 100 دولة، مقارنة بالمركز 66 في إصدار 2024، ما يعكس تحسنًا في ترتيبها على مستوى بيئة الأعمال الناشئة.

مصر الرابعة عربيًا والثالثة أفريقيًا في بيئة الشركات الناشئة

وأوضح التقرير أن مصر جاءت في المركز الرابع عربيًا بعد الإمارات، والسعودية، والبحرين، كما حافظت على صدارتها في شمال إفريقيا منذ عام 2021، وحققت تقدمًا على المستوى الأفريقي باحتلالها المركز الثالث، مسجلة بذلك أعلى تصنيف إقليمي لها منذ دخولها قائمة أفضل خمس دول في القارة عام 2021.

القاهرة ضمن أفضل 1000 مدينة عالميًا للشركات الناشئة

رصد التقرير وجود مدينتين مصريتين ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالمية في بيئة الشركات الناشئة، حيث احتلت القاهرة المركز الثاني في إفريقيا منذ عام 2023، والمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا منذ عام 2020، وجاء ترتيبها عالميًا في المركز 90 من بين 1450 مدينة في عام 2025.

معدل نمو الشركات الناشئة عالميًا وأداء الدول الرائدة

حسب التقرير، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو عالمي بنسبة 27.4%، تلتها أوروبا بنسبة 26.2%، ثم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 24.9%.

وعلى مستوى الدول، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها كأفضل بيئة للشركات الناشئة، رغم تسجيلها أدنى معدل نمو بين أفضل 50 بيئة بنسبة 18.2% فقط، مقارنة بـ26.3% للمملكة المتحدة، و20.6% لإسرائيل.

وجاءت الإمارات في المركز 21 عالميًا والأول عربيًا بمعدل نمو 32%، تلتها السعودية في المركز 38 عالميًا والثاني عربيًا بمعدل نمو بلغ 236.8%، فيما جاءت البحرين في المركز 62 عالميًا والثالث عربيًا بمعدل نمو 40.1%.

أبرز القطاعات الأسرع نموًا عالميًا

أظهر التقرير أن قطاعات التكنولوجيا الغذائية، والأجهزة وإنترنت الأشياء، والطاقة والبيئة كانت الأسرع نموًا على مستوى العالم في 2025، حيث توسّعت هذه القطاعات بنسبة تجاوزت 40% في عدد الشركات الناشئة.

في المقابل، حقق قطاع النقل أبطأ معدل نمو إيجابي بنسبة 0.9%، بينما سجل قطاع التكنولوجيا التعليمية تراجعًا بمعدل نمو سلبي بلغ -2.3%.

عدد الشركات الناشئة في مصر

بلغ عدد الشركات الناشئة في مصر خلال 2025 نحو 563 شركة ناشئة، ما يعكس استمرار الزخم في بيئة ريادة الأعمال المصرية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بدعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

عن مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة

يُعد مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة التابع لمنصة "StartupBlink" الأكثر شمولًا عالميًا، حيث يُقيّم بيئات الشركات الناشئة باستخدام أكثر من 40 معيارًا، تتضمن الكمية والجودة وبيئة العمل.

كما يهدف المؤشر إلى تزويد مؤسسي الشركات بمعلومات موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن اختيار أماكن التأسيس، في ظل تباين كبير في معدلات النمو عبر مختلف المدن والدول.