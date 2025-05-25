نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد اليوم الأحد.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 25 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة

أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح اليوم على بعض المناطق، محذرة من احتمالية إثارة الرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة في أقصى الغرب وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، ويزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مختلف المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة الكبرى:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في مطروح:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الطقس في قنا:

العظمى: 44 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الطقس في أسوان:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

توصيات وتحذيرات للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحرص على الإكثار من شرب السوائل والمياه لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، مع الالتزام بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة المثارة على الطرق المكشوفة.

كما شددت الهيئة على متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة لمواكبة التغيرات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية.