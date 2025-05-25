الجيش الإسرائيلى يوسع نطاق عملياته بغزة مع انتشار سوء التغذية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 10:38 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأحد، عن توسيع نطاق عملياته ونشر قوات إضافية، يتزامن هذا التصعيد مع تفاقم حاد للأزمة الإنسانية في القطاع، وتفشي سوء التغذية ونقص كارثي في الغذاء والدواء.

وبحسب موقع العربية، أفاد الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين إلى الهجوم على خان يونس، ليشن هجومًا تحت قيادة الفرقة 98.وأكد الجيش أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية متمركزة حاليًا داخل القطاع، مدعومة بعدد من ألوية الاحتياط

في المقابل، تشير تقارير إسرائيلية إلى نقل جنود جرحى من غزة إلى مستشفيات إسرائيلية بواسطة مروحيات، عقب أنباء عن حادث أمني استهدف القوات الإسرائيلية في مناطق شمال القطاع.

وانتشل الدفاع المدني في غزة جثامين 8 فلسطينيين قُتلوا جراء العمليات الإسرائيلية المستمرة شرقي خان يونس.

تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل سريع ومقلق، وأفاد إعلام تابع لحركة حماس بأن 100 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع، وهو ما يمثل 1% فقط من الاحتياجات الأساسية للسكان، وقد أدى هذا النقص الحاد إلى تسجيل أكثر من 57 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء.

في هذا السياق، أعرب المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، عن رفضه القاطع لمخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة، مؤكدًا أنه "لن ينجح".

وأوضح لازاريني أن أي منظمة إنسانية ملتزمة بالمبادئ الأساسية لن تتمكن من الالتزام بهذا المخطط، الذي تسعى إسرائيل من خلاله لفرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، هذا الأمر من شأنه أن يُقصي فئات واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.