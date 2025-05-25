نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهود مكثفة لصندوق مكافحة الإدمان.. توعية وعلاج مجاني أسبوعيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا مصورًا (فيديو جراف) يرصد أبرز أنشطته خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو 2025، ضمن جهود تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت برعاية رئيس الجمهورية.

اجتماع تنسيقي موسع لمتابعة الاستراتيجية القومية

عقد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، بحضور قيادات من وزارات الداخلية، الشباب، التعليم العالي، التنمية المحلية، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن الكنيسة، الأزهر، والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. استعرض الاجتماع أبرز الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، خاصة في مجال التصدي للبؤر الإجرامية وتكثيف التوعية المجتمعية.

إطلاق برنامج وقائي بجامعة الغردقة

وفي إطار التوسع في المكون التوعوي، شهدت جامعة الغردقة إطلاق برنامج وقائي جديد بالتعاون مع الصندوق، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محفوظ عبد الستار، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة. يهدف البرنامج إلى رفع وعي الشباب الجامعي بمخاطر تعاطي المخدرات وتأثيرها المدمر على الصحة والحياة الاجتماعية.

حملات كشف مبكر وتوعية في "حياة كريمة" والمناطق المطورة

واصل الصندوق حملاته للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بجميع المحافظات، بالتعاون مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تعاطيه. كما تم تنفيذ 459 نشاطًا توعويًا في ميادين المحافظات، من بينها 75 نشاطًا ضمن قرى "حياة كريمة"، إلى جانب حملات في الجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

نشاط مكثف داخل الجامعات عبر "بيوت التطوع"

نفذ الصندوق 43 نشاطًا داخل الجامعات عبر "بيوت التطوع"، بهدف غرس ثقافة الوعي بمخاطر الإدمان بين الطلاب، وتشجيعهم على تبني السلوكيات الإيجابية.

خدمات علاجية مجانية وسرية على مدار الساعة

استمر الصندوق في تقديم خدمات العلاج المجاني لمرضى الإدمان عبر الخط الساخن "16023"، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد استفاد من هذه الخدمات 2764 مريضًا داخل 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة. كما شملت أنشطة الصندوق الكشف على 4607 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، مع توفير العلاج الطوعي والمجاني لأي موظف يطلبه قبل انطلاق حملات الكشف بمقر عمله.

رابط الفيديو التوضيحي للأنشطة:

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