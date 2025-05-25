نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تطلق المرحلة الثانية من برنامج المواطنة في المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت توقيع عقود منح المرحلة الجديدة مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

شارك في الاحتفالية عدد من قيادات الوزارة والصندوق، من بينهم الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والأستاذ شادي سالم استشاري الوزارة ومدير البرامج بالصندوق، إلى جانب قيادات مديرية التضامن بالمنيا، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف 60 قرية في تسعة مراكز إدارية بمحافظة المنيا، منها قرى سبق العمل بها لضمان البناء على مكتسبات المرحلة الأولى. وأوضح أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية: التربية الأسرية الإيجابية، المواطنة البيئية، وتعزيز قيم التنوع والعيش المشترك.

وشدد عبد الموجود على أهمية دور المجتمع الأهلي في ترسيخ مفاهيم المواطنة الإيجابية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يعكس تطور أداء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتزامه بتوفير بيئة داعمة وشفافة لشراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، وصف الدكتور أحمد سعدة البرنامج بأنه نموذج تنموي متكامل للتعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي، يهدف إلى إعلاء قيم التعايش والمسؤولية المجتمعية، وبناء مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والسلم الأهلي.

وقدّم الدكتور مجدي حلمي عرضًا تفصيليًا حول نتائج المرحلة الأولى، التي انطلقت في عام 2020، واستمرت حتى عام 2024، واستهدفت 36 قرية في سبعة مراكز بالمنيا، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وتنموية، ركزت على دمج الفئات المهمشة وخاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وساهمت في رفع مؤشرات المشاركة المجتمعية الإيجابية، وفقًا لدراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما استعرض الأستاذ شادي سالم التصميم الفني للمرحلة الثانية، والتي تركز على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وقبول التنوع الديني والثقافي، وبناء بيئة تعاونية لتحقيق التنمية والاستقرار. وأوضح أن 47 مؤسسة أهلية تقدمت للمشاركة، وتم اختيار 12 جمعية بعد تقييم فني ومالي دقيق وشفاف.

وتم خلال الفعالية توقيع عقود الشراكة مع الجمعيات المختارة، وهي: الهيئة القبطية الإنجيلية، جمعية الجيزويت والفرير، مؤسسة أكوون، جمعية كاريتاس مصر، جمعية الخبر السار، جمعية معًا للتنمية والبيئة، جمعية أيادينا، جمعية رابطة المرأة العربية، مؤسسة مصر الخير، جمعية أفق للتدريب والتنمية، وجمعية الأسر المسلمة.

يذكر أن البرنامج انطلق عام 2020 كأحد أبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز قيم المواطنة والدمج الاجتماعي، من خلال تدخلات تنموية وثقافية تستند إلى الشراكة المجتمعية الفاعلة، وتستهدف تحقيق تغيير حقيقي ومستدام في بنية المجتمعات المحلية.

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