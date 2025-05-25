نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشئون النيابية: حزب الجبهة الوطنية إضافة نوعية للمشهد السياسي وتجسيد حقيقي لتطلعات المرحلة الراهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في فعاليات المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية، والذي أُقيم بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، توجه المستشار محمود فوزي بالتهنئة لقيادات وأعضاء الحزب بمناسبة عقد مؤتمرهم الأول، مشيدًا بهذه الخطوة كإضافة مهمة للمشهد السياسي المصري، ومؤكدًا أن تأسيس حزب جديد في هذا التوقيت يُعبر عن حيوية المجتمع المصري وتنوع أفكاره، كما يعكس إرادة وطنية حقيقية تسعى للتجديد والتطور.

حزب الجبهة ثمرة جهود وخبرة

وأوضح الوزير أن نشأة حزب الجبهة الوطنية جاءت ثمرة لجهود نخبة من القيادات صاحبة الخبرة في العمل العام، سواء على المستوى البرلماني أو التنفيذي، وهو ما يمنحه أرضية صلبة وقدرة على القيام بدور فعّال في الحياة الحزبية.

وشدد على أهمية أن تتحول الرؤى السياسية إلى برامج عملية تعالج القضايا المجتمعية بمنهج واقعي، وتسهم في تطوير الأداء الحزبي من خلال التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، وتقديم حلول مدروسة تستند إلى خبرات حقيقية لا مجرد تنظير.

المشاركة السياسية تبني دولة ديمقراطية حديثة

وأكد المستشار فوزي أن الحكومة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع في أولوياتها توفير مناخ داعم لنمو الأحزاب السياسية، باعتبارها ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

أبواب الوزارة مفتوحة لكل الرؤى والمبادرات

كما أشار إلى أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تحرص على مد جسور التواصل مع مختلف القوى الحزبية، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة دومًا لكل الرؤى والمبادرات الوطنية الهادفة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن تأسيس حزب الجبهة الوطنية يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير العمل السياسي، معربًا عن ثقته في أن يسهم الحزب، بقيادته وكوادره، في إثراء الساحة السياسية، وتعزيز قيم الاعتدال والتوازن، وتقديم نموذج يُحتذى به في الممارسة الحزبية الواعية والمسؤولة.