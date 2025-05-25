الداخلية تكشف تفاصيل حادث المنيا.. انفجار انبوبة بوتاجاز صغيرة فى يد شخص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 مايو 2025 12:32 صباحاً - كتبت دينا الحسينى

صرح مصدر أمنى أنه فى حوالى الساعة 9,27 مساء اليوم الموافق 24 الجارى تبلغ من شهود عيان أنه أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا أحدهما يحمل كيس بداخله أنبوبة بوتجاز صغيرة إلا أن الأنبوبة إنفجرت مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم كما أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة دون حدوث أية إصابات أو تلفيات أخرى.. وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية وإستكمال الفحص والتحرى.