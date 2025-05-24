نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على أهمية الحفاظ على تنسيق الموقع العام والتشطيبات المتميزة للوحدات السكنية، بما يضمن جودة حياة المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع، وأشاد بمستوى التشطيب والتجهيزات، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

تفاصيل المشروع بالأرقام

وخلال الفعالية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحة أن إجمالي وحدات محدودي الدخل ضمن المشروع يصل إلى 1،002،100 وحدة، منها 734 ألف وحدة تم تنفيذها، بواقع 169 ألف وحدة بالمحافظات و565 ألف وحدة بالمدن الجديدة، كما يجري حاليًا تنفيذ 266 ألف وحدة (تشمل 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي و53 ألف وحدة إسكان أخضر).

وأشارت إلى أن عدد الوحدات المخصصة حتى الآن بلغ 639 ألف وحدة، فيما تم طرح 116 ألف وحدة ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7"، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع بلغ 643 ألف مواطن، بإجمالي دعم نقدي مباشر تجاوز 10.21 مليار جنيه، بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية.

وأكدت عبد الحميد أن الدعم المقدم لا يقتصر على المساهمة النقدية فقط، بل يشمل أيضًا دعم الفائدة، حيث يتم تقديم تمويل عقاري بفائدة منخفضة تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، مقارنة بسعر الفائدة السوقي، بالإضافة إلى الإعفاء من تكلفة المرافق العامة والأراضي للوحدات السكنية.

الإسكان المتوسط والإسكان الأخضر

وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان المتوسط، أوضحت عبد الحميد أن المشروع يتضمن 33 ألف وحدة، تم تنفيذ 10 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يجري تنفيذ 25 ألف وحدة أخرى، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة.

كما تناولت المبادرة تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر المستدام، التي تستخدم تقنيات البناء الصديقة للبيئة وتعمل على تقليل استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، بإجمالي 54،558 وحدة موزعة على مدن: حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر.

إشادات دولية بالمشروع

وأكدت عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات دولية، مشيرة إلى زيارات رسمية لموقع المشروع من رؤساء ووفود رسمية من كينيا وزامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادوا بجودة المشروع وأهدافه التنموية، معربين عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلدانهم.

مدينة أكتوبر الجديدة.. مشروعات تنموية وخدمات متكاملة

وأشارت عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة، التي تمتد على مساحة 90 ألف فدان، تُعد واحدة من أكبر المدن الجديدة في مصر، وتضم مشروعات إسكان متنوعة مثل: الإسكان الاجتماعي، دار مصر، سكن مصر، بالإضافة إلى مناطق خدمية تشمل مدارس، جامعات خاصة، مراكز طبية، وأسواق تجارية.

تسليم العقود للمستفيدين

وفي ختام الجولة، صعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى المنصة لتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالحصول على وحداتهم، مؤكدين أن الدولة توفر دعمًا حقيقيًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها في توفير وحدات سكنية آمنة ومناسبة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع الفئات المجتمعية.