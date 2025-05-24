نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة حلوان وأمين عام الجامعة الأهلية يتابعان سير اختبارات نهاية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والسيد عطا، أمين عام الجامعة، بجولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات نهاية العام الجامعي 2024-2025.

وتعقد الاختبارات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الذي أكد على التزام الجامعة بتوفير كافة أشكال الدعم للطلاب خلال فترة الاختبارات، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، مع الحرص على توجيههم بالتعليمات والإرشادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منضبطة تحقق المستوى المطلوب من الجودة. وأضاف رئيس الجامعة أن الإدارة تولي أهمية لمصلحة الطلاب وتيسير أداء اختباراتهم في بيئة مثالية تضمن نجاح وانضباط فترة الاختبارات.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالجهود المتميزة المبذولة من قبل كافة العاملين لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

فيما أكد الأستاذ سيد عطا، أمين عام الجامعة، على جاهزية كافة قطاعات الجامعة وتكاتف إداراتها المختلفة لضمان جودة سير الاختبارات.

وتأتي هذه المتابعة الحية في إطار استراتيجية الجامعة للوقوف على أية تحديات أو مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الاختبارات والعمل على حلها بشكل فوري.