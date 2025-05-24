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رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية

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  • رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بسرعة التدخل لحل مشكلة الإنارة بطريق مدخل قرية السعودية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية.

وقد كلف رئيس مدينة العياط،  محمود نجيب، رئيس الوحدة المحلية بالناصرية، بمتابعة الموقف والعمل على إصلاح الخلل فورًا.

وعلى الفور، قامت فرق الصيانة والكهرباء المختصة بأعمال صيانة وإصلاح لوحة الكهرباء بالطريق، ما أسفر عن عودة الإضاءة وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الأمان لسكان القرية والمارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة، على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القرى والتجمعات السكنية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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