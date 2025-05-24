نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بسرعة التدخل لحل مشكلة الإنارة بطريق مدخل قرية السعودية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية.

وقد كلف رئيس مدينة العياط، محمود نجيب، رئيس الوحدة المحلية بالناصرية، بمتابعة الموقف والعمل على إصلاح الخلل فورًا.

وعلى الفور، قامت فرق الصيانة والكهرباء المختصة بأعمال صيانة وإصلاح لوحة الكهرباء بالطريق، ما أسفر عن عودة الإضاءة وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الأمان لسكان القرية والمارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة، على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القرى والتجمعات السكنية.

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٤٣

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٩٠٢

IMG-20250524-WA0010

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٣٠

IMG-20250524-WA0008

IMG-20250524-WA0011

IMG-20250524-WA0007