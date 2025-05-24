نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يُسلم وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة 6 أكتوبر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم محدودي الدخل وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجاهزة للمستفيدين من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مشروعات إسكان متكاملة المرافق تلبي احتياجات الأسر

تضمن تسليم الوحدات اليوم مشروعات إسكان متكاملة المرافق والخدمات، حيث تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والخدمية لضمان راحة السكان وجودة حياتهم.

وتشمل المشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومرافق، إلى جانب توفير خدمات تعليمية وصحية تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر.

وأكد رئيس الوزراء خلال الفعالية أن الدولة تعمل باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن للمواطنين

وأوضح مدبولي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على وحدات سكنية آمنة ومجهزة بكافة المرافق الأساسية، بما يحقق لهم الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن المشروعات السكنية التي يتم تسليمها اليوم بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن كريم لجميع المصريين.

الحكومة تواصل جهودها لدعم محدودي الدخل

لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز من جهود التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشروعات الإسكان المتنوعة التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية.