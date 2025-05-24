عاجل- رئيس الوزراء يتابع أعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق في توسعات مدينة الشيخ زايد الجديدة، المعروفة بـ "زايد الجديدة"، وذلك برفقة عدد من المسؤولين المعنيين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان والهيئة الهندسية.

توسعات مدينة الشيخ زايد: مشروع طموح على مساحة 8336 فدانًا

وخلال الجولة، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروعات الجاري تنفيذها في توسعات مدينة الشيخ زايد تأتي في إطار القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والذي أضاف مساحة 8336 فدانًا إلى المدينة، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات الزيادة السكانية وتوفر بنية تحتية متطورة.

وأوضح الوزير أن الأعمال تشمل تنفيذ شبكات الطرق والمرافق بكامل مكونات المشروع، بما في ذلك خطوط المياه والصرف الصحي والري، إلى جانب تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تخدم سكان المناطق الجديدة.

تفاصيل الأعمال المنفذة في البنية التحتية

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى الانتهاء من أعمال تقنين أوضاع قطع الأراضي بمنطقة التوسعات، مع إصدار قرارات وزارية لإقامة المشروعات العمرانية.

كما أعلن عن الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسي بقطر 1200 مم لتغذية المنطقة الجديدة بالكامل، حيث تم بالفعل ضخ المياه للمناطق السكنية.

وفيما يتعلق بشبكات الطرق والمرافق، أوضح الوزير أن الأعمال تشمل:

تنفيذ شبكات مياه بأقطار تتراوح بين 200 مم و1200 مم، بإجمالي أطوال 90 كيلومترًا.

تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار من 200 مم إلى 1400 مم، بإجمالي أطوال 113 كيلومترًا، وعمق يصل إلى 10.5 متر.

تنفيذ شبكة ري بأقطار تتراوح بين 200 مم و1000 مم، بإجمالي أطوال 88 كيلومترًا.

تنفيذ شبكات الطرق بطول 90 كيلومترًا، منها 10 كيلومترات جاري تنفيذها كمرحلة أولى، مع التحضير للمرحلة الثانية بطول 15 كيلومترًا إضافيًا.

مشروعات إضافية لخدمة منطقة التوسعات

كما استعرض المهندس أسامة عبدالباسط، معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، تفاصيل المشروعات الجارية ضمن توسعات المدينة، والتي تشمل:

تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة التوسعات.

إنشاء خط تغذية لمطار سفنكس الدولي.

تنفيذ المرحلة الأولى لشبكة المياه الرئيسية شمال وجنوب مدينة الضبعة.

تنفيذ شبكات المرافق لمشروع "بيت الوطن" المرحلة الثامنة.

استكمال تنفيذ شبكات الطرق والمرافق والمياه والري والصرف الصحي وصرف الأمطار شمال الضبعة.

دعم الحكومة لتطوير المدن الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة، أن الحكومة حريصة على دعم وتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية في المدن الجديدة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجات التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

واختتم مدبولي الجولة بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في التوسع في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.