رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة -

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وإلتقى الفريق أحمد خليفة بالفريق أول تييرى بوركار رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بدور مصر المحورى فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما تفقد الفريق أحمد خليفة والفريق أول تييرى بوركار مركز العمليات المشتركة ومركز قيادة الفضاء وإستمعا لعرض تقديمى تناول أسلوب العمل داخل المركزين بما يحقق السيطرة والتنسيق المستمر بين مختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة الفرنسية.

وقام رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق / أحمد خليفة بزيارة إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، كما شاهدا تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة دون طيار بإستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التسليح.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بما شاهده من مستوى راق فى مجال التدريب بما يدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الفرنسية ويعزز من أواصر التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا.