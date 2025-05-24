عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لـ المركز القومي للتدريب في مقر هيئة الإسعاف المصرية، خلال حضوره افتتاح المقر الرئيسي الجديد للهيئة، ورافقه في الزيارة عدد من المسؤولين لمتابعة سير العمل في هذا المركز الحيوي.

دور المركز في رفع كفاءة العاملين

خلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب، الذي أكد أن المركز يمثل جزءًا أساسيًا من عمل الهيئة، حيث يساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية.

وأضاف الشربيني أن المركز يسعى للحصول على اعتمادات دولية لمواكبة أفضل الطرق العالمية في تدريب العاملين، مشيرًا إلى أنه قد حصل على اعتماد الجمعية الأمريكية للقلب في برامج الدعم الأساسي وإنعاش القلب.

شراكات دولية وبرامج تدريبية متميزة

كما لفت الشربيني إلى أن المركز يعمل على بناء شراكات دولية مع جهات عالمية، مثل جامعة كوشكن في اليابان وبرامج مشتركة مع الجمعية الإسبانية للنقل الجوي والبحري، لتدريب العاملين في مختلف مجالات الإسعاف البحري والجوي والنهرى.

دور المركز المجتمعي في تدريب المواطنين:

وأوضح الشربيني أن المركز لا يقتصر دوره على تدريب العاملين في الهيئة فقط، بل يمتد ليشمل تدريب العديد من المواطنين على الإسعافات الأولية، حيث تم تدريب نحو 40 ألف شخص في مختلف محافظات مصر ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان المصري".

التعاون مع منظمات دولية

كما أشار إلى التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، مما يعزز من جودة التدريب.