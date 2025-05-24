أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 02:37 مساءً - استقبلت أكاديمية الشرطة 150 شاباً وفتاة من مختلف دول العالم من المُشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية (الدفعة الخامسة) تحت شعار (مصر والأمم المتحدة ثمانون عاماً تمثيلاً لقضايا الجنوب العالمى) ، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية ، وذلك فى إطار تأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وقد تضمنت الفعاليات زيارة كلية الدراسات العليا والإطلاع على إسهاماتها الفعالة فى إتاحة الفرصة للضباط لإستكمال دراستهم العليا .. كما شاهدوا المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام للتعرف على إمكانياته الكبيرة وإسهاماته الفاعلة فى تدريب رجال الشرطة المشاركين فى مأموريات حفظ السلام.

كما شهدت الزيارة التعرف على أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل الكوادرالأمنية "المحلية والدولية" وفقاً لنظم تدريب ذات معايير دولية من خلال حضور جانب من محاضرات طلبة كلية الشرطة.

أعقب ذلك جولة تفقدية للميادين التدريبية المتنوعة بالأكاديمية والتى تحاكى بيئة العمل الأمنى وتُسهم فى إعداد طلبة كلية الشرطة وتدريبهم على مختلف المواقف الأمنية بما يتماشى مع مستجدات وتطورات العمل الأمنى.

وعلى هامش الفعاليات تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. والتى تضمنت جولة تفقدية للإطلاع على مرافق المركز المتنوعة والذى يعد تجربة مصرية فريدة فى الإصلاح والتأهيل ورعاية النزلاء .. بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.

كما شملت الجولة تفقد لعدد من مرافق ومنشآت المركز الخدمية والتأهيلية ، والتى توفر البيئة الإصلاحية الإنسانية لإعادة تأهيل النزلاء وإصقال مهاراتهم الحرفية والفنية بما يسهم فى سرعة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة لبدء حياة جديدة.

 وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة.

 تأتى تلك الزيارات المتنوعة لمراكز الإصلاح والتأهيل لتؤكد على مدى ماوصلت إليه الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق برعاية وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين بالمجتمع.