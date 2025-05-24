رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 02:37 مساءً - أثناء حضوره افتتاح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الاسعاف المصرية، واستمع الى شرح من الدكتور محمد الشربيني، رئيس الادارة المركزية للتدريب، الذي أوضح أن التدريب يعد شقًا اساسيًا من عمل هيئة الاسعاف المصرية، لرفع كفاءة أطقمها الطبية والادارية، وكان هذا دافعا لإقامة هذا المركز للتدريب، كمركز قومي مُعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والسعي للحصول على اعتمادات دولية، لمواكبة أفضل الطرق المتبعة عالميا واتباع الادلة الإرشادية وضمان مطابقة التزامات الجهات الدولية، بما يضيف ثقلا للمركز، مشيرًا إلى ان المركز حاصل على اعتماد الجمعية الأمريكية للقلب، في برامج الدعم الاساسي، وبرامج منقذ القلب، كما سعينا لبدء التجارب على الإصابات والتعامل مع الحوادث الجسيمة، كما سعينا في هذا الإطار للحصول على اعتماد جهات دولية، هي الكلية الأمريكية للجراحين، والكلية الامريكية لأطباء الطوارئ، والكلية الأمريكية لمقدمي الخدمات الطارئة، والمركز معتمد في تلك التخصصات وكذا برنامجي الإصابات الدولية، واصابات ما قبل المستشفى.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للتدريب الى ان مركز التدريب يسعى الى جانب الاعتماد لبناء شراكات مع جهات دولية، وجامعات عالمية، حيث ان هناك برنامجا مشتركا بين هيئة الاسعاف المصرية وجامعة كوشكن في اليابان، لتأهيل العاملين على سيارات الاسعاف، وكذا اعتماد لبرنامج دولي من الأكاديمية البريطانية للتعليم الطبي المستمر، وبدأ تنفيذ شراكات مع جهات دولية من الإسعاف البحري والنهري والجوي، منها شراكة مع الجمعية الإسبانية للنقل الجوي والبحري، وتم تنفيذ تدريب مشترك معها، وشمل ذلك تدريبات ميدانية، كما سيتم قريبا تنفيذ برامج تدريب مشترك للإسعاف البحري.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني ان مركز التدريب بهيئة الإسعاف له دور مجتمعي يتمثل في زيادة الوعي المجتمعي من خلال التدريب على مختلف برامج الاسعافات الاولية، كما تم تدريب نحو ٤٠ ألف شخص على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان المصري"، بينهم نحو ٢٠ ألفا خلال ثلاثة أشهر، ومازال المركز يتعاون مع عدد من الجهات في التدريب والتأهيل، من بينها جهات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهذا يزيد من جودة التدريب ونتائجه.

وأشار رئيس الادارة المركزية للتدريب الى ان المركز يقوم بتدريب ٤ آلاف من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية سنويًا، إلى جانب تدريب عدد مقارب من غير العاملين، مضيفًا ان البرامج التدريبية بالمركز تتنوع بين محاضرات نظرية، وتدريب عملي، للربط بينهما كأساس في التدريب، كما تعتمد برامج الجمعية الأمريكية للقلب على التدريب عبر المشاهدة، للتعرف على النماذج الواقعية للتعامل مع الحالات المختلفة، كما يعتمد المركز على مدربين معتمدين على مستوى الجمهورية ذوي كفاءة.