نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع "كومبوند صبا" السكني بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته التفقدية بمحافظة الجيزة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بزيارة مشروع كومبوند "صبا" السكني بمدينة السادس من أكتوبر، بمنطقة التوسعات الشمالية، والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن خطة الدولة لتوفير مشروعات سكنية متميزة للمواطنين من شريحة فوق المتوسط.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

تفاصيل مشروع "صبا": 85 عمارة سكنية بمواصفات متكاملة

أوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع صبا السكني يتضمن إنشاء 85 عمارة سكنية، تضم 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 100 متر مربع و142 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بما في ذلك أعمال التشطيبات الداخلية والخدمات الأساسية.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات شريحة مهمة من المواطنين، ضمن محور الإسكان لفئة فوق المتوسط.

تصميمات متميزة ومرافق متكاملة

وأشار الوزير إلى أن كومبوند صبا يتميز بتصميم معماري حديث، ويضم العديد من المميزات التي تجعله من المشروعات السكنية المتكاملة، حيث تقع العمارات داخل مجمع سكني مغلق (كومبوند) محاط بسور يحتوي على ثلاث بوابات رئيسية لضمان الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى تزويد جميع المباني بمصاعد كهربائية لخدمة السكان.

كما يضم المشروع مساحات خضراء مفتوحة ومسارات مخصصة للمشي، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة صحية لقاطني المشروع، إلى جانب مجموعة من الخدمات اللوجستية المتنوعة، بما في ذلك مناطق مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية.

موقع استراتيجي في قلب التوسعات الشمالية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن المشروع يتميز بموقعه الفريد عند تقاطع طريق البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، ما يجعله على مقربة من العديد من المرافق الحيوية بالمدينة، بما في ذلك المنشآت التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات السكان اليومية وتوفير مستوى معيشة متميز.

إقبال كبير على الحجز بالمشروع

أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع "كومبوند صبا" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال مراحل الحجز التي تم الإعلان عنها، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون لمشروعات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وسعيهم للاستفادة من هذه الفرص السكنية المتميزة.

رئيس الوزراء يشيد بجودة المشروع ويوجه بالإسراع في تسليم الوحدات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع "كومبوند صبا"، مشيدًا بمستوى التشطيبات والتصميمات المعمارية والمرافق المتوفرة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، وضمان تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، بما يعزز الثقة في المشروعات الحكومية ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.