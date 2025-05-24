نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر في السادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المدن الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر لمتابعة سير العمل في مشروعات الطرق والمرافق الجارية هناك.

رافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر.

الحزام الأخضر: مشروع طموح على مساحة 12494 فدانًا

استمع رئيس الوزراء من نقطة المشاهدة أعلى كوبري الحزام الأخضر إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، حول المشروعات التي تنفذها الدولة في المنطقة، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 12494 فدانًا، مقسمة إلى ثلاث مناطق رئيسية:

المنطقة الأولى (أكتوبر 1):

المساحة: نحو 4500 فدان.

تكلفة المرافق: 2.964 مليار جنيه.

المكونات: تنفيذ المرافق من طرق، مياه، صرف صحي، وري، بإجمالي أطوال شبكات تصل إلى 236 كيلومترًا، تشمل:

76 كم شبكة مياه.

78 كم شبكة ري.

82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار، وخطوط طرد، وعدايات مرافق.

شبكة الطرق: بطول إجمالي نحو 85 كم (رئيسية وفرعية).

محطات الرفع: تنفيذ 5 محطات رفع صرف صحي.

مدة التنفيذ: متوقع الانتهاء خلال عام.

وأشار المهندس محمد مصطفى إلى أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة في الحزام الأخضر بلغ 2032 طلبًا بمساحة إجمالية 12138 مترًا مربعًا، ما يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من مشروعات التطوير الجارية في المنطقة.

مشروعات رئيسية إضافية في المنطقة الأولى

تشهد المنطقة الأولى أيضًا تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، أبرزها:

تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق بوليفارد الرئيسي بالحزام الأخضر، بعرض 50 مترًا، بطول نحو 11 كم، لربط محور العبور بالطريق الدائري الأوسطي.

إنشاء كوبري سيارات أعلى منطقة حرم "سوميد" وخط القطار الكهربائي السريع، لتسهيل الربط بين مختلف مناطق الحزام الأخضر التي تأثرت بمرور القطار السريع وحرم خطوط سوميد للبترول.

تنفيذ مشروع الموزعات الكهربائية الفرعية والتغذية الرئيسية، والذي يتضمن مد كابلات جهد متوسط بطول 190 كم طولي، وإنشاء 24 مبنى لوحة موزع فرعي، بالإضافة إلى عمل عداية دفع موجه أسفل خطوط "سوميد" والقطار السريع.

تنفيذ خط الغاز الرئيسي بضغط 7 بار لتغذية منطقة الحزام الأخضر بشبكة الغاز الطبيعي.

المنطقة الثانية: تطوير المرافق على مساحة 2242 فدانًا

أما المنطقة الثانية من مشروع الحزام الأخضر، فتبلغ مساحتها نحو 2242 فدانًا، بتكلفة مرافق تقدر بـ 2.153 مليار جنيه، وتشمل:

تنفيذ المرافق الرئيسية من طرق ومياه وصرف صحي وري، بإجمالي أطوال شبكات تصل إلى 138 كيلومترًا، تتضمن:

43 كم شبكة مياه.

38 كم شبكة ري.

55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار.

شبكة الطرق: بطول إجمالي نحو 30 كم (رئيسية وفرعية).

تنفيذ 4 عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة، منها 2 عداية صرف صحي، 1 عداية مياه، 1 عداية ري.

تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة كلية تصل إلى 26 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير احتياجات المنطقة.

المنطقة الثالثة: التخطيط والتجهيز للطرح

وفيما يتعلق بالمنطقة الثالثة، أوضح المهندس محمد مصطفى أن مساحتها تقدر بنحو 3517 فدانًا، وقد تم الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها بالكامل، وجارٍ إعداد مستندات الطرح تمهيدًا للبدء في تنفيذ الأعمال.

رئيس الوزراء يؤكد الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لما لهذه المشروعات من دور محوري في تحسين جودة الحياة لسكان مدينة 6 أكتوبر ودعم خطط الدولة في توسيع الرقعة العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة.

واختتم مدبولي جولته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في متابعة وتطوير المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.