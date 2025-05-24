نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لِـ هيئة الإسعاف المصرية في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس خدمة الإسعاف في مصر.

جولة رئيس الوزراء في المقر

خلال الافتتاح، قام مدبولي بجولة داخل المقر، حيث استعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكونات المقر الجديد والتجهيزات الحديثة التي تم تطويرها لدعم قدرات الهيئة في تقديم خدمات الإسعاف، كما تم إطلاق خدمات جديدة تزامنًا مع الافتتاح.

مركز تلقي البلاغات

كما تفقد مدبولي مركز تلقي البلاغات، الذي يُعد أول مركز حكومي من نوعه في مصر. ووفقًا للدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، فإن المركز مزود بأحدث تكنولوجيا الاتصالات، ويعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لاستقبال البلاغات الطارئة وغير الطارئة من المواطنين عبر الرقم الموحد 123، ويضم المركز187 مقعدًا، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا.

تقنيات حديثة لتحسين الخدمة

تم تجهيز المركز وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية، وهو مرتبط بكافة فروع الهيئة في مصر لتوزيع البلاغات بشكل لحظي.

كما تم إدخال منظومة "الكاد" التي تعتمد على تقنيات حديثة لتوزيع البلاغات على سيارات الإسعاف حسب القرب والاتاحة، مع مراقبة آلية لحركة سيارات الإسعاف عبر الحاسب الآلي.

وأضيفت أيضًا تقنية "موبايل كاد" التي تربط سيارات الإسعاف بغرف العمليات عبر تابلت لوحي لتوزيع المهام ومتابعة الحالات.

تطبيق "اسعفني" للمواطنين



في إطار الخدمات الحديثة، تم تدشين تطبيق الهاتف المحمول "اسعفني"، الذي يُتيح للمواطنين طلب خدمات الإسعاف غير الطارئة، حجز الخدمة، والاستعلام عن الرسوم.

كما يوفر تنبيهات الرحلة وتتبع حركة سيارات الإسعاف، إضافة إلى نافذة لتقديم الشكاوى والمقترحات والتفاعل مع الهيئة بشكل فعال.