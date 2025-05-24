نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة قادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم السبت، 24 مايو 2025، وتستمر حتى 72 ساعة قادمة، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة ومشمسًا على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، مع طقس مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن اليوم السبت يشهد أجواء شديدة الحرارة على أغلب المناطق، مع توقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° - الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 36° - الصغرى 23°

مرسى مطروح: العظمى 36° - الصغرى 25°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 23°

قنا: العظمى 40° - الصغرى 26°

أسوان: العظمى 40° - الصغرى 26°

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الموجة الحارة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، والإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

كما نبهت الهيئة السائقين بضرورة الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية تدني الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة المثارة، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

يُذكر أن هذه الموجة الحارة تأتي في إطار الطقس الصيفي المعتاد خلال هذا التوقيت من العام، مع استمرار الهيئة العامة للأرصاد الجوية في إصدار التحديثات المستمرة حول الأحوال الجوية المتوقعة أولًا بأول.