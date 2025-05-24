نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكرم رموز مرفق هيئة الإسعاف المصرية خلال احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النماذج المشرفة من العاملين في مرفق هيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لدورهم وجهودهم المتميزة في خدمة المواطنين، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، والتي شهدت أيضًا افتتاح المبنى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاحتفالية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمرفق الإسعاف وتعمل على تطويره بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن تكريم النماذج المشرفة يأتي في إطار دعم الكوادر الطبية وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتميز في خدمة أبناء الوطن.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأفراد المتميزين بمرفق الإسعاف، الذين قدموا نماذج متميزة في أداء واجبهم الإنساني والمهني، وتفانوا في تقديم الرعاية العاجلة وإنقاذ الأرواح، ليكونوا قدوة لزملائهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما قام رئيس الوزراء خلال جولته، بتسليم عدد من المستفيدين وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تفقد عددًا من المشروعات التنموية في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزية المشروعات لخدمة المواطنين.

يُشار إلى أن مرفق الإسعاف المصري، الذي تأسس عام 1901، يُعد من أقدم المرافق الطبية في العالم، ويواصل تقديم خدماته على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية.