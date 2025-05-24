رئيس الوزراء يوجه بضرورة سرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 مايو 2025 01:37 مساءً - عقب حضوره فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعي الإسكان والمرافق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء الأجهزة المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد محطة تنقية مياه الشيخ زايد، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية لرفع كفاءتها، مؤكداً فى هذا الصدد سعى الدولة الدائم إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى العديد من القطاعات، وخاصة قطاع المرافق، تلبية لمختلف الاحتياجات، ومواكبة لما يحدث من امتداد عمراني من خلال تنفيذ العديد من التوسعات بالمدن الجديدة.