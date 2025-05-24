نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يوجه بضرورة تسريع أعمال رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعة تطوير مشروعات الإسكان والمرافق، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية في مدن الشيخ زايد، السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث ناقش مع المسؤولين آخر مستجدات الأعمال الجارية في هذه المدن، مع التركيز على رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد.

تفقد أعمال رفع كفاءة المحطة

بعد حضوره للاحتفالية بمناسبة مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، قام رئيس الوزراء بجولة شملت محطة تنقية مياه الشيخ زايد لمتابعة أعمال رفع كفاءتها.

وأكد مدبولي على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاع المرافق، لتلبية احتياجاتهم ومواكبة التوسع العمراني الحاصل في المناطق الجديدة.

أهمية المحطة ومراحل تطورها

وشرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل المشروع، موضحًا أن محطة تنقية مياه الشيخ زايد تم إنشاؤها وتشغيلها عام 2001 على مساحة 72 فدانًا.

تهدف المحطة لتوفير مياه الشرب النقية والاحتياجات الأخرى للمدينة، وهي جزء من مشروعات منحة الشيخ زايد. يتم سحب المياه العكرة من الرياح البحيري بالقرب من مدينة برقاش.

وأشار الوزير إلى أن المحطة تخدم مدينة الشيخ زايد، مدينة السادس من أكتوبر، والقرية الذكية، وكانت قد صممت بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف متر مكعب يوميًا.

ومع توسعتها، أُضيفت 125 ألف متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي الإنتاج 575 ألف متر مكعب يوميًا.

أعمال رفع الكفاءة داخل المحطة

المهندس طارق شمس، مدير محطة مياه الشيخ زايد، قدم تقريرًا عن الأعمال الجارية لرفع كفاءة المحطة، والتي تشمل تحسين الطرق، الزراعة، والأعمال المدنية.

كما أوضح أن شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى أعمال إعادة تأهيل 10 مروقات داخل المحطة. حتى الآن، تم الانتهاء من تأهيل 2 مروق ودخولهما الخدمة، وتستمر الأعمال لتشمل المروقات الأخرى.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع الأعمال وضغط الجدول الزمني لتنفيذ أعمال رفع كفاءة المحطة، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.