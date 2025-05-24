نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة القرار 77 بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مشروع تطوير منطقة القرار 77 في الشيخ زايد، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة محطة مياه الشرب

كما تفقد مدبولي محطة مياه الشرب بالشيخ زايد، حيث تفقد سير العمل في المحطة واطلع على جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

تسليم وحدات سكنية

في سياق الزيارة، سلم رئيس الوزراء عددًا من وحدات "سكن لكل المصريين" للمستفيدين في مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين.