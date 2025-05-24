عاجل- رئيس الوزراء يستعرض تجربة حية لتلقي شكوى من أحد المواطنين

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أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تجربة حية أثناء زيارة مركز تلقي المكالمات في مرفق هيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تلقي شكوى من أحد المواطنين.

التحدي في تحديد العنوان

خلال الاستعراض، واجه فريق مركز تلقي المكالمات صعوبة في تحديد العنوان بدقة من صاحب الشكوى، وهو ما يتطلب تحسين آلية تحديد المواقع بدقة أكبر لضمان سرعة وفعالية تقديم الخدمة.

توجيهات رئيس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الجهود لإيجاد حلول تقنية تسهم في تحسين تحديد العناوين أثناء تلقي البلاغات، بما يساهم في تسريع استجابة خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ.