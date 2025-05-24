نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: إنشاء مركز استقبال مكالمات مزود بأحدث تكنولوجيا الاتصالات وتدشين الإسعافات البحرية لأول مرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إنشاء مركز استقبال مكالمات جديد بسعة 186 مقعدًا، مزود بأحدث تقنيات الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تطوير خدمات الطوارئ والإسعاف في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المركز يعد خطوة مهمة في دعم البنية التحتية لقطاع الإسعاف، بما يسهم في تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تدشين الإسعاف البحري لأول مرة في مصر

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تدشين الإسعافات البحرية لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم تصنيعها بالكامل داخل مصر، لتقديم خدمات الطوارئ على السواحل المصرية، مما يعزز قدرات الدولة في تقديم خدمات الإسعاف في مختلف الظروف والمواقع الجغرافية.

توسيع خدمات الإسعاف الذكية

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تدشين خدمة "الموبايل" لتسيير سيارات الإسعاف المجهزة بأنظمة تكنولوجية متطورة في محافظة بورسعيد كنموذج أولي، وذلك عبر حواسب داخل سيارات الإسعاف لتسهيل الوصول إلى البلاغات، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهواتف المحمولة "إسعفني" لطلب الخدمة في 13 محافظة حتى الآن.

احتفالية مرور 123 عامًا على خدمة الإسعاف

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس الوزراء في احتفالية مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، والتي شهدت أيضًا افتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب تسليم عدد من وحدات "سكن لكل المصريين" لمستحقيها بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الإسعاف، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويضمن تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.