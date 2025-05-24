نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشيخ زايد بعد حضوره احتفالية الإسعاف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، محطة مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، وذلك عقب مشاركته في احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، والتي شهدت افتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال جولته، اطلع رئيس الوزراء على سير العمل داخل المحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الإنتاجية للمحطة، وأهم مشروعات التوسعات والتطوير الجارية بها لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب في مناطق الشيخ زايد والمناطق المجاورة.

وحدات سكنية للمواطنين

كما سلم رئيس الوزراء عددًا من المستفيدين وحداتهم ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

جولة ميدانية بمشروعات أكتوبر والشيخ زايد

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي جولاته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمدينة الشيخ زايد ومدينة أكتوبر الجديدة، في إطار متابعة مستمرة لخطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.