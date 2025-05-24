نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الصناعات المصرية يبحث تعزيز التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان وإنشاء منطقة لوجستية مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت بعثة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، نشاطها المكثف في كوت ديفوار، لليوم الثالث على التوالي، حيث أجرت البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أبيدجان، أحد أهم الموانئ في غرب إفريقيا، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والإنشاءات، وتطوير الميناء ليصبح مركزًا لوجستيًا يخدم دول غرب إفريقيا المجاورة.

زيارة ميدانية لميناء أبيدجان

خلال الزيارة، عقد الوفد المصري اجتماعًا موسعًا مع رئيس هيئة ميناء أبيدجان، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول المشروعات التوسعية الجارية بالميناء، والتي تشمل:

إنشاء خط جديد للتوسع لزيادة الطاقة الاستيعابية.

حفر قناة تربط بين الميناء القديم والجديد لتعزيز القدرات اللوجستية.

دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

مصر تعرض خبراتها في تطوير البنية التحتية

أكد الدكتور شريف الجبلي، خلال اللقاء، على استعداد مصر لتقديم خبراتها الواسعة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مستشهدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مشروعات قناة السويس وتوسيع الممرات الملاحية، بما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في تطوير الميناء.

كما أشار الجبلي إلى أهمية إنشاء منطقة لوجستية مصرية داخل الميناء، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات والواردات بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة تخصيص مساحات تخزينية للمستثمرين المصريين لتلبية احتياجات التوسع التجاري المستقبلي.

ترحيب الجانب الإيفواري

من جانبه، رحب رئيس هيئة ميناء أبيدجان بالتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الطرفين لدفع التعاون إلى الأمام وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

خطة شاملة لتعزيز التعاون مع إفريقيا

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة شاملة تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع دول غرب إفريقيا، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الأسواق الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة.

ويواصل الوفد المصري لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في كوت ديفوار، بهدف إرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين.