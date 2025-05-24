نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية وتطوير مرفق الإسعاف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية توليان اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لحياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن تطوير هيئة الإسعاف المصرية يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، والتي شهدت أيضًا افتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن مرفق الإسعاف المصري كان ولا يزال رمزًا للتضحية والإنسانية، حيث يحمل العاملون فيه رسالة نبيلة تتجسد في تقديم الرعاية العاجلة وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

وأكد مدبولي على التزام الدولة بمواصلة جهود تجديد وتطوير منظومة الإسعاف لتكون دائمًا على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مشيرًا إلى أنه تم تدشين تطبيق "إسعفني" على الهواتف المحمولة لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تدشين خدمات الإسعاف البحري لأول مرة في مصر، عبر ثلاث لنشات بحرية تعمل حاليًا على السواحل المصرية، على أن يتم دعمها لاحقًا ليصل العدد إلى ستة لنشات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إطلاق خدمة التوجيه الإلكتروني لسيارات الإسعاف في محافظتي بورسعيد والسادس من أكتوبر كمرحلة أولى، بهدف تحسين سرعة الاستجابة والوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت ممكن.

وشدد مدبولي على أن ما تحقق في مجال تطوير مرفق الإسعاف هو انعكاس مباشر لدعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة.